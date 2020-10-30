Apple закриє більшість своїх магазинів у Франції через коронавірус

Фото: магазин Apple (pixabay com)

У Франції американська компанія Apple тимчасово закриє 85% своїх фірмових магазинів електроніки. Таке рішення прийняли на тлі введення в країні загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, з п’ятниці 17 з 20 магазинів Apple у Франції будуть закритими. Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі. Однак, для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.

Нагадаємо, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни, який почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Крім того, режим "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я", викликаний пандемією COVID-19, може бути продовжений у Франції до 16 лютого 2021 року.

Також РБК-Україна раніше писало, що уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні на шість тижнів.