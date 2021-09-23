Apple про закон ЄС про зарядні пристрої для гаджетів: пригнічує інновації, а не заохочує їх

Американська компанія Apple виступила проти впровадження універсальних зарядних пристроїв для телефонів, планшетів і навушників. У компанії заявили, що таким чином ЄС пригнічує інновації, а не заохочує їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post .

"Ми як і раніше стурбовані тим, що суворе регулювання, яке передбачає використання тільки одного типу роз'ємів, швидше пригнічує інновації, ніж заохочує їх, що, в свою чергу, завдасть шкоди споживачам в Європі і в усьому світі", - йдеться в заяві компанії.

У компанії також висловили стурбованість з приводу 24-місячного перехідного періоду для компаній для дотримання законодавства після його прийняття.