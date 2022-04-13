Apple випустить годинник з функцією супутникового зв'язку, - Bloomberg

"Компанія працює над тим, щоб в кінцевому підсумку забезпечити супутникове підключення до Apple Watch, створивши основу для функцій відправки екстрених текстових повідомлень і реагування на SOS. Компанія планує випустити ці можливості на iPhone вже цього року. Технологія дозволить користувачам відправляти текстові повідомлення співробітникам екстрених служб через супутникові мережі і повідомляти про події", - повідомив колумніст Марк Гурман.

Він додав, що в Apple Watch 8, реліз яких запланований на осінь, не очікується функції виміру артеріального тиску.

Компанія активно тестує дану опцію, але її інженери стурбовані низькою точністю роботи інструменту. Також у зв'язку з цим в Apple Watch поки не з'явиться вбудований глюкометр.

При цьому Гурман повідомив, що в розумних годинах з'являться розширені функції відстеження сну, опція контролю за прийомом ліків і нові методи відстеження жіночого здоров'я.