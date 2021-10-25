Apple випустила macOS Monterey: що нового
Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac - macOS 12 Monterey. Користувачі можуть завантажити її безкоштовно.
Реліз нової ОС для комп'ютерів Mac відбувся 25 жовтня.
Головними нововведеннями системи стали:
- Функція Universal Control для швидкого перемикання між Mac і планшетом iPad.
- Оновлений браузер Safari з переробленим дизайном і опцією угруповання вкладок, в тому числі за тематиками.
- Нова система оповіщень з рекомендаціями про відключення повідомлень, на які користувач найрідше звертає увагу.
- Підтримка просторового аудіо, портретного режиму та ізоляції голосу в FaceTime.
- Функція "фокусування", яка дозволяє ефективніше зосереджуватися на виконанні завдань.
- Підтримка AirPlay.
- Опція "Коротка замітка" для швидкого запису ідей і думок незалежно від запущеного додатка.
Власники MacBook Pro 2013 і 2014, MacBook Air 2013 і 2014, MacBook 2015 і iMac 2014 не зможуть встановити оновлення.