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Apple випустила macOS Monterey: що нового

Автор: Артур Родивилов

Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac - macOS 12 Monterey. Користувачі можуть завантажити її безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple.com.

Реліз нової ОС для комп'ютерів Mac відбувся 25 жовтня.

Головними нововведеннями системи стали:

  • Функція Universal Control для швидкого перемикання між Mac і планшетом iPad.
  • Оновлений браузер Safari з переробленим дизайном і опцією угруповання вкладок, в тому числі за тематиками.
  • Нова система оповіщень з рекомендаціями про відключення повідомлень, на які користувач найрідше звертає увагу.
  • Підтримка просторового аудіо, портретного режиму та ізоляції голосу в FaceTime.
  • Функція "фокусування", яка дозволяє ефективніше зосереджуватися на виконанні завдань.
  • Підтримка AirPlay.
  • Опція "Коротка замітка" для швидкого запису ідей і думок незалежно від запущеного додатка.

Власники MacBook Pro 2013 і 2014, MacBook Air 2013 і 2014, MacBook 2015 і iMac 2014 не зможуть встановити оновлення.

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