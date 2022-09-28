Apple отказалась увеличивать производство iPhone: Bloomberg объяснило причину

Компания Apple отказалась от планов увеличения производства новых iPhone 14 после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, Apple попросило поставщиков отказаться от идеи увеличить производство iPhone 14 на 6 миллионов единиц. В то же время, придерживаясь уровня предыдущего года, компания планирует выпустить 90 миллионов телефонов.

На фоне этих новостей фьючерсы фондового рынка США снизились:

производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. потерял 1,8%;

производитель iPhone Hon Hai Precision Industry Co. потерял 2,4%

специализированные производители Largan Precision Co. и LG Innotek Co потеряли более 7%;

Китай также пережил экономический спад. По состоянию на 26 сентября продажи Phone 14 в стране снизились на 11% по сравнению с прошлым годом.