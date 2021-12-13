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Apple може стати першою компанією США вартістю в 3 трильйони доларів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Капіталізація американської компанії Apple може перевищити 3 трлн доларів. На торгах в понеділок її акції подорожчали на 1%, в результаті капіталізація корпорації досягла 2,96 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Як зазначає видання, Apple знаходиться за крок від того, щоб стати першою американською компанією, капіталізація якої досягне 3 трлн доларів. Відзначається, що вартість корпорації перевищить валові внутрішні продукти (ВВП) таких країн, як Британія та Індії - по 2,9 трлн, а також Росії - 1,6 трлн доларів.

Компанія також випередила американських технологічних гігантів Microsoft (2,6 трлн), Alphabet (1,9 трлн) і Amazon (1,7 трлн доларів).

Капіталізація Apple досягла 1 трлн доларів у 2018 році. У 2020-му вартість компанії досягла 2 трлн доларів.

Нагадаємо, на початку грудня Apple призупинила на кілька днів збірку iPhone і iPad.

Раніше повідомлялося, що Apple може відмовитися від назви MacBook Air.

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