Apple може стати першою компанією США вартістю в 3 трильйони доларів

Капіталізація американської компанії Apple може перевищити 3 трлн доларів. На торгах в понеділок її акції подорожчали на 1%, в результаті капіталізація корпорації досягла 2,96 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Як зазначає видання, Apple знаходиться за крок від того, щоб стати першою американською компанією, капіталізація якої досягне 3 трлн доларів. Відзначається, що вартість корпорації перевищить валові внутрішні продукти (ВВП) таких країн, як Британія та Індії - по 2,9 трлн, а також Росії - 1,6 трлн доларів.

Компанія також випередила американських технологічних гігантів Microsoft (2,6 трлн), Alphabet (1,9 трлн) і Amazon (1,7 трлн доларів).

Капіталізація Apple досягла 1 трлн доларів у 2018 році. У 2020-му вартість компанії досягла 2 трлн доларів.