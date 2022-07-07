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Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів: що про неї відомо

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Четвер 07 липня 2022 13:14
Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів: що про неї відомо Фото: Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple розробила нову функцію "Режим локдауну" для захисту девайсів VIP-користувачів. Йдеться про політиків, журналістів й активістів, які часто стають мішенню для хакерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Режим локдауну" призначений для захисту від шпигунського програмного забезпечення. Оновлення зменшить кількість функцій, до яких зловмисник може спробувати отримати доступ.

Наразі відомо про те, що "Режим локдауну" вимикає:

  • попередній перегляд в iMessage;
  • обмежує JavaScript у браузері Safari;
  • запобігає встановленню нових профілів конфігурації;
  • блокує дротові з’єднання, аби запобігти копіюванню даних пристрою;

Водночас компанія готова заплатити 2 млн доларів тому, хто знайде недолік безпеки в новій функції.

"Режим локдауну" стане доступним для користувачів iPhone, iPad і Mac вже восени.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мережа магазинів re:Store, яка є офіційним партнером Apple в Росії, почала завозити і продавати так звані "сірі" девайси компанії.

Варто відзначити, що сама ж компанія припинила роботу в Росії на початку березня.

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