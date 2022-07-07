Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів: що про неї відомо

Компанія Apple розробила нову функцію "Режим локдауну" для захисту девайсів VIP-користувачів. Йдеться про політиків, журналістів й активістів, які часто стають мішенню для хакерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Режим локдауну" стане доступним для користувачів iPhone, iPad і Mac вже восени.

Водночас компанія готова заплатити 2 млн доларів тому, хто знайде недолік безпеки в новій функції.

Наразі відомо про те, що "Режим локдауну" вимикає:

"Режим локдауну" призначений для захисту від шпигунського програмного забезпечення. Оновлення зменшить кількість функцій, до яких зловмисник може спробувати отримати доступ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мережа магазинів re:Store, яка є офіційним партнером Apple в Росії, почала завозити і продавати так звані "сірі" девайси компанії.

Варто відзначити, що сама ж компанія припинила роботу в Росії на початку березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.