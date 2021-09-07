RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Apple проведе презентацію новинок 14 вересня: які гаджети можуть показати

Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Apple анонсувала презентацію своїх нових гаджетів. Презентація запланована вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Apple.

Коли відбудеться презентація

Як анонсували в Apple, презентація новинок відбудеться 14 вересня. Початок презентації заплановано на 20:00 за київським часом.

Подивитися презентацію нових гаджетів можна буде на сайті apple.com або в застосунку Apple TV.

Що можуть презентувати

Згідно з інсайдами, які поширюють профільні ЗМІ, на вересневій презентації компанія Apple може представити нову лінійку iPhone 13, а також навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone