Apple проведе презентацію новинок 14 вересня: які гаджети можуть показати

Американська компанія Apple анонсувала презентацію своїх нових гаджетів. Презентація запланована вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Apple.
Як анонсували в Apple, презентація новинок відбудеться 14 вересня. Початок презентації заплановано на 20:00 за київським часом.
Подивитися презентацію нових гаджетів можна буде на сайті apple.com або в застосунку Apple TV.
Згідно з інсайдами, які поширюють профільні ЗМІ, на вересневій презентації компанія Apple може представити нову лінійку iPhone 13, а також навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.