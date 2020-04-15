Apple презентувала новий iPhone SE

Американська компанія Apple сьогодні, 15 квітня, презентувала друге покоління смартфону iPhone SE з екраном діагоналлю 4,7 дюйма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Apple.

Як і оригінальний iPhone SE, який компанія випустила у 2016 році, нова модель смартфону буде оснащена процесором від найбільш просунутого iPhone на цей час, поміщеним в корпус від більш пізньої моделі. Новий SE буде мати вигляд iPhone 8 2017 року, але всередині нього розміщуватиметься процесор A13 Bionic від iPhone 11 та 11 Pro.

Новий SE матиме одну задню камеру на 12 мегапікселів, таку ж як і основна в iPhone 11. При цьому смартфон буде підтримувати портретний режим як для задньої, так і для фронтальної камери. Основна камера також підтримуватиме функцію Smart HDR та зйомку відео в 4K з частотою 60 кадрів на секунду.

Смартфон буде доступний в корпусі чорного, білого та червоного кольорів, але передня панель у всіх трьох версіях буде чорною. Як і iPhone 8, новий iPhone SE буде підтримувати безпровідну зарядку. Також у ньому з'явилася підтримка двох сім-карт - фізичної та eSIM.

У Сполучених Штатах передзамовлення на новий iPhone SE відкриється вже 17 квітня. У продажу смартфон з'явиться 24 квітня. Модель з 64 ГБ пам'яті буде коштувати 399 доларів, також будуть доступні версії зі 128 та 256 ГБ. Крім того, кожному покупцю нового смартфону Apple подарує річну підписку на сервіс з серіалами Apple TV+.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple випустить чотири пристрої iPhone, дизайн яких буде орієнтований на останню модель iPad. У лінійці з'являться iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, а також дві бюджетні моделі.