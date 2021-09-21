Apple представить нові AirPods і MacBook Pro до кінця року, - Bloomberg

Американська компанія Apple до кінця 2021 року офіційно покаже ще два продукти. Зокрема, буде представлено нове покоління бездротових навушників AirPods і ноутбука MacBook Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Так, компанія представить оновлені бездротові навушники AirPods 3 і 14-і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro з екранами mini-LED і процесорами Apple M1X.

Крім того, в 2022 році Apple планує випустити новий смарт-годинник Apple Watch і наступне покоління iPhone, які отримають більш серйозне оновлення, ніж Apple Watch Series 7 і iPhone 13.

У число новинок наступного року також увійдуть настільний комп'ютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а також навушники AirPods Pro 2 з активним шумозаглушенням.