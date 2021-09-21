RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Apple представить нові AirPods і MacBook Pro до кінця року, - Bloomberg

Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple до кінця 2021 року офіційно покаже ще два продукти. Зокрема, буде представлено нове покоління бездротових навушників AirPods і ноутбука MacBook Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, компанія представить оновлені бездротові навушники AirPods 3 і 14-і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro з екранами mini-LED і процесорами Apple M1X.

Крім того, в 2022 році Apple планує випустити новий смарт-годинник Apple Watch і наступне покоління iPhone, які отримають більш серйозне оновлення, ніж Apple Watch Series 7 і iPhone 13.

У число новинок наступного року також увійдуть настільний комп'ютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а також навушники AirPods Pro 2 з активним шумозаглушенням.

Нагадавши,

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple