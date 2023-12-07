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Apple представит новые версии iPad и MacBook Air в начале 2024 года, - Bloomberg

Четверг 07 декабря 2023 05:40
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Apple представит новые версии iPad и MacBook Air в начале 2024 года, - Bloomberg Фото: Apple представит новые модели iPad и MacBook Air (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple в начале следующего года планирует представить публике новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника агентства, новый планшет iPad Air выйдет в двух размерах, а модель Pro получит OLED-экран. Также сообщается, что новое поколение ноутбука MacBook Air будет работать на базе нового чипа M3.

Источники уточняют, что начало продаж новых iPad ожидается в конце марта 2024 года, когда будет выпущена iPadOS 17.4. Выпуск нового Mac также ожидается не раньше марта.

Компания планирует вывести на рынок четыре новые модели iPad Pro с размерами экрана в 11 и 13 дюймов. Apple также готовит обновленные версии аксессуаров Apple Pencil и Magic Keyboard, которые будут продаваться вместе с новым iPad Pro.

За последний финансовый год, завершившийся 31 сентября, выручка и чистая прибыль Apple снизились на 3% - до 383,3 млрд долларов и 97 млрд долларов соответственно, при этом падение выручки отмечалось в каждом из четырех кварталов финансового года.

Сообщается, что продажи iPhone за квартал выросли на 2,8%, до 43,8 млрд долларов. При этом продажи Mac за тот же период снизились на 33%, до 7,6 млрд долларов, а iPad – на 9% и составили 6,4 млрд долларов. При этом существенный рост, на уровне 16%, продемонстрировали сервисы компании.

Apple готовит ряд новых функций в своих мобильных устройствах

Ранее сообщалось, что Apple внедрит новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Добавим также, что американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.

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