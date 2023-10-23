Apple представит новые iMac и MacBook в конце октября, - Bloomberg

Среди новинок ожидается обновленный 24-дюймовый iMac.

"Apple планирует запуск продукта, ориентированного на Mac, примерно на конец этого месяца. Возможно, это будет шанс анонсировать данную модель", - заявил обозреватель агентства Марк Гурман.

При этом он считает, что анонс Mac состоится либо 30-го, либо 31-го числа этого месяца.

"2 ноября Apple проведет отчет о прибылях. Это будет первый раз с 2018 года, когда компания публикует квартальные результаты в ноябре (обычно это происходит в конце октября). В последний раз это произошло после того, как 30 октября прошло мероприятие, посвященное iPad и Mac", - заявил Гурман.

Бюджетный MacBook

Ранее сообщалось, что компания Apple решила поконкурировать с бюджетными Chromebook и выпустить свою версию доступного ноутбука.

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