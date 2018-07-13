Apple представила оновлені MacBook Pro підвищеної продуктивності

Нові ноутбуки орієнтовані передусім на професіоналів у розробці програм і дизайні

Американська компанія Apple представила оновлену лінійку ноутбуків MacBook Pro, продуктивність яких на 50-70% вища, ніж у їх попередників Про це йдеться в прес-релізі Apple.

У компанії повідомили, що нові ноутбуки орієнтовані в першу чергу на професіоналів у таких сферах, як розробка програм, дизайн і обробка відео.

Представлені пристрої оснащені процесорами Intel восьмого покоління Core i5, i7 і i9 з чотирма і шістьма ядрами, дисплеями True Tone і до 32 ГБ оперативної пам'яті.

Крім того, у нових ноутбуків - більш тихі клавіатури третього покоління, оскільки раніше в Apple надходили скарги користувачів на залипання і випадіння кнопок клавіатури.

Згідно з прес-релізом, роздільна здатність дисплея 13-дюймової версії - 2560×1600 пікселів, 15-дюймової - 2880 x 1800 пікселів.

Також наголошується, що в ноутбуки встановлені супершвидкі SSD-накопичувачі ємністю до 4 Тб на 15-дюймовій версії і до 2 Тб на молодших моделях.

Ціна 13-дюймового ноутбука становитиме від 1799 доларів, 15-дюймового - від 2399 доларів.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що компанія Apple готує до випуску нові бездротові навушники AirPods із шумозаглушенням і захистом від води.