Apple представила нові iPad і MacBook

Американська компанія Apple представила нові планшети iPad, а також ноутбук MacBook Air. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Apple.

Новий iPad Pro отримав потрійний камеру з LiDAR-сенсором, який здатний вимірювати відстань до об'єкта. Датчик працює на відстані до 5 метрів. Планшет обладнаний процесором A12Z Bionic і п'ятьма мікрофонами.

Разом з новим iPad Pro для замовлення доступна клавіатура Magic Keyboard з підсвіткою і трекпадом. iPad Pro на 11 дюймів продаються від 799 доларів (для нього клавіатура з трекпадом обійдеться в 299 доларів), Pad Pro на 12,9 дюймів - від 949 доларів (клавіатура з трекпадом – 349 доларів).

Новий MacBook Air отримав процесори Intel Core 10-го покоління. Компанія відзначає зростання продуктивності вбудованої графіки Intel Iris Plus. Також ноутбуки позбавилися клавіатури з механізмом "метелик". Вартість стартової моделі знизили до 999 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple закрила всі магазини за межами Китаю через коронавірус.