Apple представила новые MacBook Pro и 24-дюймовый iMac: подробности

Новые устройства объединяет семейство процессоров M3. Это первый в мире чип для персональных компьютеров, созданный по 3-нанометровой технологии. Новый графический процессор поддерживает технологию "Динамическое кэширование".

Также процессоры поддерживают до 128 Гб памяти, а также лучше оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. Помимо выросшей мощности и скорости работы, чипы обеспечивают и более эффективное энергопотребление.

Новые MacBook Pro

Базовой моделью нового семейства ноутбуков стал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M3, В свою очередь, линейка 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro доступна с флагманским чипом M3 Max. Все модели ноутбуков оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с увеличившейся на 20% яркостью, камерой FaceTime 1080p и встроенными шестью динамиками.

Новые чипы позволили на 40-60% ускорить работу с изображениями, видео и в других задачах по сравнению с ноутбуками на M1 и M1 Pro, а производительность моделей на M3 Max выросла в 2,5 раза по сравнению с прежними устройствами на M1 Max. Заявлено, что новые процессоры позволили увеличить время автономной работы на 11 часов — без подзарядки отдельные версии MacBook Pro смогут работать до 22 часов.

Новые MacBook Pro выйдут на рынок в серебристом и сером цветах, а для MacBook Pro с M3 Pro и M3 Max доступен новый черный цвет. Продажа ноутбуков начнется 7 ноября. Стоимость 14-дюймового компьютера начинается с отметки в 1,6 тысячи долларов за базовую версию, а 16-дюймовый ноутбук обойдется как минимум в 2,5 тысячи долларов.

Новый 24-дюймовый iMac

Новый iMac получил 24-дюймовый экран Retina с разрешением 4,5K. Заявлено, что производительность нового компьютера в 4 раза выше, чем у iMac с экраном 21,5 дюйма. Новинка получила встроенные камеры FaceTime 1080p, а также аудиосистему с шестью динамиками. Производитель заявил, что новинка поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также в компьютере есть четыре порта USB-C, включая два порта Thunderbolt.

Новый 24-дюймовый iMac на M3 выйдет на рынок в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. Старт продаж компьютера также запланирован на 7 ноября, его стоимость – от 1,2 тысячи долларов за базовую версию.

Ранее сообщалось, что компания Apple решила составить конкуренцию бюджетным Chromebook, и выпустить свою версию доступного ноутбука.