Apple запропонувала 2 млн доларів за злом "Режиму локдаун" в iPhone

Apple запропонує найвищий в галузі бонус у розмірі 2 млн доларів, щоб заохотити сторонніх користувачів зламати "Режим локдаун" iOS 16.

"Режим локдаун" - це надзвичайно суворий режим захисту безпеки. Основний сценарій його застосування - коли користувачі підозрюють, що в їх мобільному телефоні знаходиться троянський кінь. Крім того, він також захищає iPhone від моніторингу з боку невідомих джерел.

Коли iPhone знаходиться в "режимі локдаун", система блокує вкладення зображень і попередній перегляд посилань в більшості повідомлень iMessage.

Крім того, будуть заблоковані запрошення через сервіси Apple, наприклад, дзвінки FaceTime з незнайомих номерів. При цьому дані iPhone будуть заблоковані до тих пір, поки пристрій не буде розблоковано.

Користувач не зможе встановити нове програмне забезпечення для віддаленого управління, а в браузері Safari буде відключена функція компіляції Jacascrip just-in-time.

Разом з тим не буде встановлюватися файл опису. "Режим локдаун" буде доступний для тестування розробниками цього літа, а офіційний реліз відбудеться восени цього року.