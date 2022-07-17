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Apple запропонувала 2 млн доларів за злом "Режиму локдаун" в iPhone

Фото: Apple запропонувала 2 млн доларів за злом "режиму локдаун" в iPhone (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple офіційно представила нову функцію під назвою "Режим локдаун" на WWDC в цьому році, яка з'явиться в iOS 16 і спрямована на боротьбу з Pegasus і іншими шкідливими програмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gizchina.

Apple запропонує найвищий в галузі бонус у розмірі 2 млн доларів, щоб заохотити сторонніх користувачів зламати "Режим локдаун" iOS 16.

"Режим локдаун" - це надзвичайно суворий режим захисту безпеки. Основний сценарій його застосування - коли користувачі підозрюють, що в їх мобільному телефоні знаходиться троянський кінь. Крім того, він також захищає iPhone від моніторингу з боку невідомих джерел.

Коли iPhone знаходиться в "режимі локдаун", система блокує вкладення зображень і попередній перегляд посилань в більшості повідомлень iMessage.

Крім того, будуть заблоковані запрошення через сервіси Apple, наприклад, дзвінки FaceTime з незнайомих номерів. При цьому дані iPhone будуть заблоковані до тих пір, поки пристрій не буде розблоковано.

Користувач не зможе встановити нове програмне забезпечення для віддаленого управління, а в браузері Safari буде відключена функція компіляції Jacascrip just-in-time.

Разом з тим не буде встановлюватися файл опису. "Режим локдаун" буде доступний для тестування розробниками цього літа, а офіційний реліз відбудеться восени цього року.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів Re: Store, яка є офіційним партнером Apple в Росії, почала завозити і продавати так звані "сірі" девайси компанії.

Варто відзначити, що сама ж компанія припинивши роботу в Росії на початку березня.

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