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Apple планирует производить собственные экраны для своих девайсов, чтобы снизить зависимость от конкурентов, - Bloomberg

Фото: Apple будет производить собственные экраны для своих девайсов (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Компания Apple намерена с 2024 года производить собственные экраны для своих устройств, чтобы снизить зависимость от таких конкурентов, как южнокорейские Samsung и LG.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, планируется перейти с технологии OLED на так называемую microLED.

"Первые дисплеи производства корпорации получат умные часы Apple Watch до конца следующего года. Затем компания планирует использовать эти экраны на других своих устройствах, включая iPhone", - пишут журналисты.

Как отмечает Bloommerg, дисплеи нового поколения обеспечивают более яркие и насыщенные цвета, а также возможность лучше видеть под углом.

Однако не исключается, что выпуск первых устройств Apple с дисплеем собственного производства может состояться в 2025 году, а не в 2024 году.

Напомним, Apple планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone.

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