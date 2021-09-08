Apple планує випускати повністю скляні iMac

Згідно з патентом, конструкція має ряд вигинів з альтернативними ідеями, включаючи настільний аксесуар аналогічної форми, призначений для MacBook.

Виданий Apple патент охоплює нове бачення майбутнього iMac, виконаного зі скляним корпусом, який включає безперервну поверхню, визначену верхньою частиною, нижньою частиною і перехідною частиною.

Майбутній iMac включатиме дисплей, з'єднаний з елементом скляного корпусу і налаштований для забезпечення візуального виведення на область дисплея. Пристрій може включати клавіатуру, з'єднану зі скляним елементом корпусу і налаштовану для виявлення введення в області введення. В альтернативних варіантах клавіатура може бути відокремлюваною.

Причому всі компоненти пристрою, включаючи процесор, материнську плату, оперативну пам'ять та інші складові, розташовані всередині корпусу.

Також пристрій має підставку, яка дозволяє йому триматися рівно на горизонтальній поверхні.

По всій видимості, екран моноблока створений на базі гнучкої OLED-панелі, оскільки його дисплей також трохи згинається донизу.

Скло для комп'ютера інженери планують виготовляти з прозорих, покритих, пофарбованих або інших матеріалів, оброблених для отримання непрозорого компонента. Також корпус містить напівпрозорі полімери і напівпрозору кераміку.