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Apple може відмовитися від назви MacBook Air

Автор: Валерія Поліщук

Американська компанія Apple може відмовитися від назви MacBook Air для свого ноутбука початкового рівня. Приставка Air може зникнути вже в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Очікується, що Apple планує випустити у 2022 році новий MacBook Air з тонкішим дизайном без скоб, чіпом "M2", міні-світлодіодним дисплеєм, вирізом і білими рамками, зарядкою MagSafe, веб-камерою 1080p і різними колірними варіантами.

У той час як численні повідомлення вказують на те, що новий ноутбук стане наступником MacBook Air 2020 року з чіпом M1. Нова модель може не називатися MacBook Air, замість цього вона буде просто MacBook.

Це не перший раз, коли Apple відмовляється від приставки Air. Компанія продавала MacBook з 2006 по 2012 рік, а потім з 2015 по 2019 рік.

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