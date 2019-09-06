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Apple Music тестує веб-версію

Новини » Телеком & IT    06.09.2019 - 14:33
Apple Music тестує веб-версію
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Веб-версія Apple Music створюється в рамках конкуренції з музичним сервісом Spotify

Apple запустила тестовe веб-версію музичного додатка Apple Music. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що раніше компанія, як правило, не створювала для своїх головних додатків версії, призначені для роботи в браузері. Виняток становили "хмарне сховище" iCloud і набір додатків iWork.

Зазначимо, що веб-версія Apple Music створюється в рамках конкуренції з музичним сервісом Spotify.

Також в червні Apple анонсували, що відмовляться від програми iTunes, що існувала понад 18 років. Її замінять три окремих програми - "Музика", "ТБ" і "Подкасти".

Необхідність в iTunes практично відпала по мірі того, як смартфони та інша мобільна техніка виробництва Apple ставали все більш автономними. Так, з часом компанія створила магазин додатків AppStore, а прослуховування музики стало можливо за передплатою - через вбудований додаток Apple Music.

Нагадаємо, Apple працює над технологією подэкранного сканера відбитків пальців, ця функція може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року. Повідомляється, що вона вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників/

Як повідомляло РБК-Україна, Apple представить три моделі iPhone, які замінять iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Зазначалося, що нові моделі будуть підтримувати функцію 5G.

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