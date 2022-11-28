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Apple может потерять миллионы iPhone из-за протестов на заводе в Китае, - Bloomberg

Фото: Apple может потерять миллионы iPhone из-за протестов на заводе в Китае (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в китайском Чжэнчжоу, возможно, приведут к недовыпуску почти 6 млн iPhone Pro в текущем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил собеседник издания, ситуация на заводе и в дальнейшем остается нестабильной, из-за чего оценка потерянного производства может измениться.

В то же время многое зависит от того, насколько быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая управляет предприятием, вернет людей к работе после бурных протестов против коронавирусных ограничений. По словам источника, производство может еще больше сократиться, если карантинные ограничения продлятся в течение следующих недель.

"Кампус в Чжэнчжоу был разрушен блокировкой и беспорядками рабочих в течение нескольких недель после того, как инфекция Covid покинула Foxconn и местное правительство пыталось сдержать вспышку", - пишет издание.

Отмечается, что тысячи работников ушли с работы еще в октябре из-за хронической нехватки продовольствия. Их заменили на новых работников, которые, в свою очередь, восстали против оплаты труда и карантинных мероприятий.

На заводе Foxconn производятся самые востребованные телефоны Apple в текущем году, а именно iPhone 14 Pro и Pro Max.

"Эти смартфоны премиум-класса заполнили пробел в падении спроса на обычные модели iPhone 14. Apple снизила общий план производства примерно до 87 миллионов единиц с предыдущего прогноза в 90 миллионов единиц", - добавляет издание.

Также компания увеличила свои оценки дефицита производства в Чжэнчжоу за последние две недели, рассчитывая восполнить 6 миллионов единиц утраченного объема производства уже в следующем году.

Аналитики Morgan Stanley оценивали дефицит гаджетов в около 6 млн единиц, однако их прогнозы были построены еще до начала вспышки протестов.

Напомним, РБК-Украина писало о причине дефицита iPhone в нынешнюю "Черную пятницу".

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