RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокару

Автор: Сергій Пишкін

Apple вирішила серйозно зайнятися розробкою власного електрокара, який отримав назву Apple Car. Наразі компанія розшукує виробників автомобілів, які зможуть їй допомогти з цим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Компанія не планує самостійно займатися розробкою електрокару. Аналогічно стратегії при виробництві власних смартфонів, Apple шукає OEM-виробників (виробники оригінального комплектного обладнання, які надають свої послуги іншим компаніям). Останні ж, зі свого боку, нестимуть відповідальність за якість Apple Car та його електрифікацію.

Очікується, що саме компанія Hyundai зможе допомогти "яблуку". Втім, не варто поспішати. Сьогодні Apple також веде ділові переговори й з корейськими партнерами, без допомоги яких технологічний гігант не зможе реалізувати свій бізнес-план.

Однак, чим далі просувається проєкт, тим більше конфліктів виникає між Apple та Hyundai, а це, зі свого боку, загрожує тим, що розробку електрокару можуть відкласти на невизначений термін.

Зрештою, аналітики стверджують, що перші моделі Apple Car світ зможе побачити вже у 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleHyundai Motor