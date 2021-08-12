Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокару

Компанія не планує самостійно займатися розробкою електрокару. Аналогічно стратегії при виробництві власних смартфонів, Apple шукає OEM-виробників (виробники оригінального комплектного обладнання, які надають свої послуги іншим компаніям). Останні ж, зі свого боку, нестимуть відповідальність за якість Apple Car та його електрифікацію.

Очікується, що саме компанія Hyundai зможе допомогти "яблуку". Втім, не варто поспішати. Сьогодні Apple також веде ділові переговори й з корейськими партнерами, без допомоги яких технологічний гігант не зможе реалізувати свій бізнес-план.

Однак, чим далі просувається проєкт, тим більше конфліктів виникає між Apple та Hyundai, а це, зі свого боку, загрожує тим, що розробку електрокару можуть відкласти на невизначений термін.

Зрештою, аналітики стверджують, що перші моделі Apple Car світ зможе побачити вже у 2024 році.