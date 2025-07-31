Apple готовит AirPods Pro 3: что уже известно о наушниках нового поколения

Когда могут представить AirPods Pro 3

В феврале инсайдер Kosutami в соцсети X утверждал, что Apple планирует запустить AirPods Pro 3 и AirTag 2 в мае или июне. Однако эти данные не подтвердились.

Более вероятный сценарий - сентябрь, вместе с премьерой iPhone 17. Именно на эту дату указывает известный аналитик Bloomberg Марк Гурман. По его информации, AirPods Pro 3 получат обновленный дизайн и поддержку функции измерения пульса, аналогичной той, что появится в Beats Powerbeats Pro 2.

Позже было найдено упоминание AirPods Pro 3 в коде iOS 26 Beta 1.

Какие функции уже анонсированы для текущих моделей

На WWDC 2025, прошедшей 9 июня, Apple объявила о новых возможностях для AirPods Pro 2, AirPods 4 и AirPods 4 с ANC. Эти функции появятся официально осенью, но уже доступны бета-тестерам с аккаунтами разработчиков.

Что нового появится в AirPods Pro 3

Запись звука студийного качества

Теперь подкастеры, вокалисты и другие создатели контента смогут записывать аудио с высоким качеством, даже в шумной среде, благодаря функции Voice Isolation.

Улучшенное качество звонков

Благодаря чипу H2 Apple улучшила четкость и натуральность голоса в звонках, включая FaceTime и CallKit-приложения.

Удаленное управление камерой

Функция Camera Remote позволяет запускать и останавливать видеозапись нажатием на ножку AirPods.

Автоматическая пауза при засыпании

Устройства с чипом H2 смогут определять момент, когда пользователь засыпает, и приостанавливать воспроизведение.

Появятся ли AirPods Pro 3 в 2025 году?

Несмотря на оптимистичный прогноз, не все аналитики уверены, что новинка выйдет в этом году. По данным MacRumors, аналитик Джефф Пу полагает, что AirPods Pro 3 выйдут только в 2026 году - одновременно с Apple Watch Series 12 и обновленной гарнитурой Vision Pro.

Этой версии придерживается и известный индустриальный аналитик Мин-Чи Куо, который также предсказал появление облегченной версии AirPods Max в 2027 году.

Повлияют ли тарифы Трампа на цену AirPods Pro 3

Пока не ясно, насколько новые тарифы, предложенные администрацией Дональда Трампа, скажутся на цене AirPods Pro 3 и другой техники Apple. Есть опасения, что пошлины на товары из Китая могут увеличить стоимость продукции. Однако Apple уже перенесла часть производства в Индию и Вьетнам, чтобы снизить риски.

Проблема в том, что теперь США и Вьетнам заключили новое торговое соглашение, по которому может взиматься 20% налог на ввоз товаров из Вьетнама. А именно туда Apple собиралась перенести производство новых AirPods. Эти тарифы рассчитываются не от розничной, а от оптовой цены - но все равно это ощутимо.

Некоторые конкуренты, такие как Sony и Bowers & Wilkins, уже повысили цены на свои наушники примерно на 10%. Но Apple сейчас старается удержать свою долю на рынке - все больше людей выбирают более дешевые беспроводные наушники, даже если пользуются iPhone.

Скорее всего, Apple постарается не поднимать цену на AirPods Pro 3, оставив ее на уровне 249 долларов.

Тем не менее, если тарифы вступят в силу, это может повлиять на сроки выпуска и даже привести к тому, что новые AirPods появятся сначала за пределами США. Раньше именно американский рынок получал самую выгодную цену на устройства Apple - но это может измениться.

Датчики температуры и пульса

Согласно утечкам, AirPods Pro 3 могут получить функции мониторинга сердцебиения, аналогичные новым Beats Powerbeats Pro 2.

Хотя для владельцев Apple Watch это может показаться избыточным, инсайдеры утверждают, что Apple тестирует эти возможности в более широком контексте - возможно, в рамках будущих функций для здоровья.

Также обсуждается возможность интеграции датчиков температуры и других физиологических показателей. Марк Гурман и аналитик Мин-Чи Куо сообщали о разработке Apple инфракрасных камер для будущих моделей AirPods.

Эти технологии могли бы использоваться для управления жестами, улучшенного пространственного звука и адаптации работы под внешние условия - все в рамках будущей инициативы Apple Intelligence. В AirPods Pro 3 камеры, скорее всего, не появятся, но в четвертом поколении - вполне возможно.

Каждый наушник Powerbeats Pro 2 оснащён датчиком сердечного ритма и сенсорами, определяющими наличие на ухе (фото: CNET)

Зарядный кейс с экраном

Самой обсуждаемой и интригующей новинкой может стать зарядный кейс с сенсорным дисплеем. Патент на подобную технологию Apple оформила еще в 2022 году, а с тех пор подобные решения уже появились у конкурентов.

По слухам, Apple тоже может внести изменения в кейс AirPods Pro 3 - не обязательно добавляя дисплей, но, например, уменьшив его размер или заменив физическую кнопку Bluetooth-подключения на сенсорную, как у AirPods 4.

С учетом того, что Apple недавно выпустила две версии AirPods 4, с активным шумоподавлением и без, можно предположить, что и AirPods Pro 3 выйдут в двух исполнениях: базовая и премиум-модель с экраном и дополнительными функциями.

JBL Live Beam 3 имеют цветной сенсорный экран в своем футляре (фото: CNET)

Новый чип H3 и Bluetooth 5.4

Ожидается, что AirPods Pro 3 получат новейший чип H3 (вместо H2, используемого в AirPods Pro 2 и AirPods 4), а также поддержку Bluetooth 5.4. Новый чип, вероятно, обеспечит лучшую энергоэффективность, улучшенное шумоподавление, более четкое звучание и повышенное качество голосовых вызовов.

Также ожидается увеличение времени автономной работы и доработки в конструкции микрофонов и акустики самих наушников. Apple может также обновить свою функцию "слухового аппарата", позволяющую использовать AirPods как вспомогательное слуховое устройство.

Поддержка аудио без потерь может стать еще одной важной функцией. Сейчас AirPods Pro 2 могут воспроизводить аудио без потерь только с Vision Pro - благодаря очень короткой беспроводной связи. Есть надежда, что AirPods Pro 3 смогут воспроизводить такие звуки и при подключении к iPhone, iPad или Mac.

"Живой" перевод

По данным Bloomberg, вместе с iOS 19 осенью Apple планирует интегрировать функцию живого перевода в AirPods через собственное приложение Translate.

Уже сейчас приложение обладает мощными возможностями, но в новых наушниках процесс перевода будет автоматизирован и упрощен - в том числе с возможностью проигрывания переведенной речи через динамик iPhone.

Функция, вероятно, будет доступна и для AirPods Pro 2, AirPods 4 и даже Beats Powerbeats Pro 2 - все они работают на чипе H2 и имеют достаточную вычислительную мощность.

Новый чип U2 в кейсе

AirPods Pro 3 также могут получить обновленный чип U2 в зарядном кейсе (вместо U1 в текущих моделях). Это сделает функцию точного поиска через Find My еще более надежной. Например, AirPods 4 не имеют U1-чипа и потому не поддерживают точный поиск - чего нельзя сказать о Pro 2.

На что еще рассчитывают пользователи

Некоторые пользователи надеются, что кейс AirPods Pro 3 сможет работать как Bluetooth-передатчик - чтобы подключаться, например, к экрану в самолете. Такая функция уже есть у отдельных моделей конкурентов, например, Bowers & Wilkins или Poly Voyager.

Также просят добавить в комплект еще один размер насадок - XL. Apple уже добавила в прошлом поколении вариант XS, а вот пользователи с более крупным ушным каналом до сих пор испытывают трудности с плотной посадкой. Это важно, так как хорошая шумоизоляция напрямую зависит от герметичного прилегания амбушюр.