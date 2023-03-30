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Apple анонсировала летнюю презентацию, покажут новинку от Тима Кука

Фото: Apple анонсировала летнюю презентацию, покажут новинку от Тима Кука (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple анонсировала дату предстоящей конференции для разработчиков WWDC 2023, которая пройдет с 5 по 9 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Обычно в рамках WWDC Apple рассказывают об обновлениях операционных систем и других продуктов. В то же время компания утверждает, что нынешняя выставка будет самой большой за всю ее историю.

Как пишет The Verge, Apple готовит к презентации премиальную XR-гарнитуру. Гаджет, со своей стороны, напрямую связан с наследием Тима Кука. Компания работала над гарнитурой в течение семи лет, что вдвое дольше оригинального iPhone до его запуска.

Кук настаивает, чтобы гарнитура вышла в этом году, несмотря на то, что разработчики считают, что ее необходимо доработать. Ожидается, что ее стоимость составит около 3 тысяч долларов.

Согласно данным Bloomberg, новинка будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple недавно выпустила обновление операционной системы iOS 16.4. В этот раз компания порадовала и украинцев.

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