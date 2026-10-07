АПМГ предлагает дополнительно направить 32 млрд грн на образование в госбюджете-2027, - Терехов

Среди ключевых вопросов – достойная оплата труда педагогов, финансирование безопасного обучения и поддержка детей, переживающих войну и вынужденное перемещение.

По словам Игоря Терехова, Ассоциация прифронтовых городов и общин предложила дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 32 млрд грн на образование .

Из них:

25 млрд грн - на увеличение образовательной субвенции для оплаты труда педагогов;

5 млрд грн - на зарплаты работникам дошкольного, внешкольного, художественного и профессионального образования;

2 млрд грн – на обустройство укрытий.

"32 млрд гривен – это действительно большие средства. Но если мы вкладываем их в образование, мы получаем гораздо больше, чем просто профинансированные школы, достойные зарплаты учителей или укрытия", - заявил Терехов.

Он отметил, что на прифронтовых территориях это возможность сохранить нормальную жизнь: чтобы учителя оставались работать, дети – учиться, а семьи – не были вынуждены уезжать в поисках лучшего будущего для своих детей.

"И в то же время – это инвестиция в будущее всей страны. Ведь те, кто сегодня сидит за школьной партой, через 10-15 лет будут развивать Украину, создавать бизнесы, лечить, обучать, проектировать и руководить государством", – пояснил он.

Поэтому, подчеркнул глава АПМГ, это не просто дополнительные расходы на образование, а средства, которые сегодня помогают сохранить прифронтовые общины, а завтра будут работать на будущее всей Украины.

Зарплаты педагогов и безопасность обучения

АПМГ также предлагает, чтобы с 1 сентября 2027 должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории составлял не менее двух минимальных заработных плат.

"Будем дальше отстаивать эти вопросы, потому что они важны для области образования, особенно для прифронтовых городов", - подчеркнул глава АПМГ.

Отдельно во время встречи говорили о безопасности обучения в Харькове и других городах, страдающих российскими обстрелами. Полноценное очное обучение в таких условиях остается сложным, поэтому город развивает сеть безопасных образовательных пространств.

Сейчас в Харькове работают 24 таких локации , в том числе 10 подземных школ, а также обустроены для обучения станции метрополитена. В то же время, по словам Терехова, городу необходимо построить еще около 10 подземных школ, чтобы гораздо больше детей могли учиться очно.

"Если не будет таких безопасных пространств, многие уедут отсюда. Поэтому приоритет сегодня - продолжать строительство подземных школ", - сказал Терехов.

Также мэр рассказал об инициативах возможности повторного составления НМТ и поступления детей из прифронтовых общин в вузы через подготовительный "нулевой курс" с последующей сдачей теста.

Психосоциальная поддержка детей

Во время встречи педагоги также затронули вопросы расширения сети центров, оказывающих психосоциальную и коррекционную поддержку детям.

Игорь Терехов поддержал это предложение и отметил, что город готов предусмотреть необходимое финансирование.

"Это очень важно. Мы сегодня прекрасно видим, в каком состоянии находятся дети, в том числе те, кто пережил вынужденное перемещение. Я очень хочу, чтобы вы помогали им пройти этот путь и вернуться к нормальной жизни", — отметил глава АПМГ.

В Ассоциации подчеркивают, что для прифронтовых общин образование сегодня означает сохранение человеческого потенциала общин, поддержку семей и создание условий, в которых люди могут оставаться и строить будущее в своих городах.