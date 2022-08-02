АПЛ готова відмовитися від нефутбольної передматчевої традиції

Футболісти АПЛ можуть перестати ставати на коліно перед початком матчів. Капітани команд обговорюють відмову від акції, що стала на Туманному Альбіоні традиційної після смерті американця Джорджа Флойда.

Частина гравців заявила про втрату жестом початкового сенсу, що полягав в антирасизмі. Зокрема, лідер "Крістал Пелас" Вілфрід Заха назвав акцію формальністю, що не має жодного впливу на реалії. За його словами, темношкірі футболісти продовжують бути об'єктами расистських образ.

Представники клубів АПЛ провели першу нараду з цього питання та вислухали думки один одного. Тепер обговорення перейде на рівень усередині команд. Капітани вивчать настрої одноклубників і ухвалять остаточне рішення щодо акції на новій зустрічі.

Старт Прем'єр-ліги сезону 2022/23 призначений на 5 серпня. У стартовому матчі нового чемпіонату "Арсенал" Олександра Зінченко гостюватиме в сусідів із "Крістал Пелас".