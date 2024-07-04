Апитерапия и не только. Врачи развеяли мифы о трех методах недоказательной медицины

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Доказательная и не доказательная медицина

Недоказательная медицина, а также нетрадиционная и альтернативная, это медицинские практики, продукты и методы лечения, которые не удовлетворяют критериям доказательной медицины и, как правило, не включаются в учебные курсы, созданные медицинскими учебными заведениями.

В то время как доказательная медицина это подход к медицинской практике, основанный на использовании лучших доступных научных доказательств для принятия клинических решений.

Впервые этот вид медицины появился в 1990-х годах и быстро завоевал признание в медицинском сообществе. Основная цель - обеспечить, чтобы медицинские решения были обоснованы и проверены, что позволяет повысить качество и безопасность лечения.

Апитерапия

"Пчелы не только делают мед, но и стимулируют богатое воображение сторонников альтернативной медицины", - подчеркнули в минздраве Украины.

Медики объяснили, что апитерапия - это направление альтернативной медицины, которое использует продукты пчеловодства. В частности, мед, пыльца, прополис, маточное молочко и пчелиный яд.

В профильной литературе этот метод появляется примерно во второй половине 20 века. Прежде всего, речь идет о венгерских и австрийских медицинских публикациях.

Самыми яркими сторонниками апитерапии, по данным Минздрава, принято считать австрийского врача Филиппа Терча и его коллегу - венгра Бека Бодогу. Из-под пера первого вышла статья "Об особой связи между укусами пчел и ревматизмом", с подачи второго - появился термин "терапия пчелиным ядом".

Впрочем, врачи подчеркнули, что никаких научных или клинических доказательств эффективности или безопасности апитерапии нет. От слова "совсем".

И хотя в США до сих пор существует ассоциация апитерапевтов, активно испытывающая различные методики лечения пчелами, никаких доказательств эффективности этой методики они не приводят.

Заметим, что особенно опасным исследователи считают пчелоужаление и заявляют о чрезвычайно высокой вероятности появления побочных эффектов.

Баротерапия

Баротерапия – лечебное применение газовых смесей с повышенным давлением кислорода. У этого метода есть два режима применения: гипербарический, предполагающий повышение давления, и гипобарический, с понижением давления в специальной камере.

Считается, что повышение атмосферного давления приводит к расширению артериол, усилению кровообращения и способствует улучшению оксигенации тканей.

В то же время снижение давления в барокамере применяют для уменьшения воздействия на организм человека газовых пузырей и избытка растворенного газа.

Впрочем, врачи подчеркнули, что ряд специалистов использует баротерапию не по назначению. Например, при травмах опорно-двигательного аппарата, детского церебрального паралича, рассеянного склероза, заболеваний кишечника и желудка. При этом не принимается во внимание отсутствие эффективности в случаях соответствующих расстройств и ряд возможных побочных реакций.

Даже Управление по продовольствию и медикаментам США отмечает, что баротерапия имеет доказанную эффективность исключительно при лечении кессонной болезни. Однако нет убедительных доказательств эффективности и безопасности при лечении других заболеваний.

Проявляют скепсис к применению баротерапии при травмах и ученых. В статье "Влияние гипербарического кислорода на спортивные травмы", которую можно найти в Национальной библиотеке США по медицине, исследователи отмечают, что качество доказательств эффективности гипербарической оксигенации - низкое.

Итак, единственное доказательное применение баротерапии - терапевтическая декомпрессия, используемая в случае кессонной болезни, анаэробной гангрени или в случае отравления угарным газом. Впрочем, не во время и вместо активной реабилитационной помощи, которую оказывают мультидисциплинарные команды.

Ультразвук

"Забегая заранее вынуждены огорчить всех, кто верит в «магические» свойства звуковых колебаний. Фактически, у этого аппарата всего два фактора действия: тепловой и механический. Впрочем, ни один из них не гарантирует клинический результат во время лечения или реабилитации пациентов", - подчеркнули в Минздраве.

Но, по данным врачей, это учитывают не все, ведь до сих пор можно найти множество "экспертов", которые убеждают во всесильности ультразвуковой терапии. В частности, они утверждают о ее действенности в случае:

лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы);

свежих и древних переломов;

хронических заболеваний нервной системы и т.д.

Современные исследования по действенности ультразвука - крайне скептичны. Они демонстрируют, что долгосрочные преимущества от применения ультразвука - минимальны, а эффективность самого метода почти не отличается от фиктивного ультразвука.

"То есть муляж прибора или аппарат, не подключенный к сети, демонстрирует похожий на своего реального собрата результат", - подчеркнули в министерстве.

В частности, к подобным выводам пришла Наоми Чинн из отдела спортивного здоровья и физических упражнений британского Университета Халла. Вместе со своими коллегами она проанализировала эффективность терапевтического ультразвука при лечении повреждений мягких тканей. Вывод – неутешительный. Доказательств оказалось недостаточно. Из семи качественных исследований, которые удалось найти Чинну и команде в базах данных PubMed и Cochrane, лишь два продемонстрировали минимальную клиническую пользу от лечения поврежденных мягких тканей с помощью ультразвука.