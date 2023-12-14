Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела "Роттердам+"

Коллегия судей Апелляционной палаты не приняла во внимание доказанность факта истечения максимально допустимых законом сроков досудебного расследования.

Со слов адвокатов стороны защиты, приходится констатировать, что в правоохранительной системе опять отсутствует правовая определенность. До этого дело закрывалось уже двумя разными прокурорами САП, различными судьями и коллегиями ВАКС, но затем неизменно открывалось главой САП или другими коллегиями ВАКС.

Таким образом, подготовительное заседание по делу будет продолжено в первой инстанции ВАКС.

Последний раз дело "Роттердам+" было закрыто 9 октября 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда. Причиной такого решения стало истечение максимально возможных сроков досудебного расследования.

В целом расследование дела "Роттердам+" длиться более 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура и суд уже 4 раза закрывали дело и 4 раза возобновляли расследование.

Невиновность подозреваемых лиц по этому делу и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственными.