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Апеляцію відхилили. Вирок на 12 років в'язниці українському політв'язню набув чинності

Автор: Анастасія Рокитна

"Суд" у Криму оголосив вирок нібито "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України" Костянтину Ширінгу. Чоловіка засудили до 12 років колонії суворого режиму, апелюцію захисту відхилили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Вирок підконтрольного РФ Верховного суду Криму, який призначив 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України", громадянину України Ширінгу Костянтину Семеновичу, 1960 р.н., набув законної сили.

"Третім апеляційним судом загальної юрисдикції в задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовлено", - повідомили в ФСБ.

Співробітники ФСБ затримали Ширінгу в Криму в березні 2020 року нібито "за шпигунську діяльність в інтересах української військової розвідки". Вирок був оголошений ще в березні 2021 року, сьогодні він набув чинності.

Нагадаємо, українського політв'язня Марченка етапували в колонію суворого режиму в Бурятії.

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