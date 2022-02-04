Апеляцію відхилили. Вирок на 12 років в'язниці українському політв'язню набув чинності

"Суд" у Криму оголосив вирок нібито "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України" Костянтину Ширінгу. Чоловіка засудили до 12 років колонії суворого режиму, апелюцію захисту відхилили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Вирок підконтрольного РФ Верховного суду Криму, який призначив 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України", громадянину України Ширінгу Костянтину Семеновичу, 1960 р.н., набув законної сили.
"Третім апеляційним судом загальної юрисдикції в задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовлено", - повідомили в ФСБ.
Співробітники ФСБ затримали Ширінгу в Криму в березні 2020 року нібито "за шпигунську діяльність в інтересах української військової розвідки". Вирок був оголошений ще в березні 2021 року, сьогодні він набув чинності.