Апеляційний суд розгляне звільнення членів НКРЕКП 23 червня

Слухання справи пройде у відкритому засіданні.

Суд розгляне апеляцію Кабінету міністрів на рішення першої інстанції, яким уряд зобов'язаний відправити у відставку 4 членів комісії і провести відкритий конкурс.

Суд першої інстанції виніс своє рішення ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів НКРЕКП закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.