В Апеляційний суд подано 4 протилежні скарги по справі Гречківського, - адвокат

Суд почав розгляд апеляційних скарг на виправдувальний вирок у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Про це повідомив адвокат Гречківського Ігор Черезов, повідомляє РБК-Україна.

Він повідомив, що засідання суду відбулося 22 квітня. Всього в Київський апеляційний суд подано 4 апеляції на рішення Шевченківського районного суду, яким Гречківський був виправданий.

Скарги подали Генеральна прокуратура, потерпілий Анджей Климчук та його адвокати Лариса Криворучко та Сергій Пархоменко. ГПУ, Климчук і Криворучко просять суд винести обвинувальний вирок Гречківському; адвокат Пархоменко просить скасувати виправдувальний вирок і повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Захист Гречківського просив відхилити всі апеляції як необґрунтовані.

Після оголошення скарг головуючий суддя уточнив, чому адвокат Пархоменко подав апеляцію, яка суперечить скарзі його клієнта. "Ваші скарги та скарги від ваших представників є взаємовиключними. Ми можемо прийняти або одне рішення, або інше", - сказав суддя.

Адвокати Климчука пообіцяли узгодити позицію до наступного засідання, оскільки вперше зустрілися в суді.

Захист Гречківського в ході засідання неодноразово вказував на спроби опонентів затягнути розгляд апеляцій, поданих ще в листопаді-грудні минулого року. Так, на перше засідання 15 квітня Климчук та його адвокати не з'явилися в суд і не підтвердили причини відсутності документально.

22 квітня у Климчука з'явився ще один адвокат – Олександр Гаврильков, який попросив перенести суд, оскільки ще не знайомий з матеріалами справи. Гаврильков також подав відвід суддям, який був відхилений як невмотивований.

"Ми думали, що три адвоката Климчука – це група захисників. Але між ними немає координації. Якщо позиції адвокатів і клієнта відрізняються, то виникає запитання: а на кого працюють ці адвокати?", - сказав Черезов після засідання.

Він додав, що перша апеляція на вирок Гречківському була подана Генеральною прокуратурою 23 листопада 2018 року і мала 9 копій. Однак на момент подачі у справі було 7 учасників.

"Пізніше у Клімчука з'явилися 2 адвоката. Виходить, прокуратура знала заздалегідь, що у потерпілого буде двоє захисників. Тобто, або Климчук погоджує з прокуратурою кандидатури своїх адвокатів, або прокуратура погоджує їх з Климчуком. Третього не дано", - сказав Черезов.

Як відомо, 30 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд повністю виправдав Гречківського. У виправдувальному вироку вказувалося на провокацію злочину, процесуальні порушення і зловживання повноваженнями правоохоронних органів, недопустимість доказів і порушення підслідності. Справу розслідувала ГПУ ч. 3 ст 15 год 4 ст. 190.