В АП пропонують перенести перепис населення

Кабінет міністрів і Державна служба статистики запланували на 2020 рік проведення перепису населення, але на проведення потрібна сума - до 4 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, зараз шукають оптимальний варіант, як здешевити і до кінця 2019 року провести перепис населення.

"Планувалося закупити планшети, потім їх передати до школи і т. д. Ми зараз шукаємо оптимальний варіант, як здешевити і до кінця цього року провести (перепис населення, - ред.). Замість планшетів ми пропонуємо провести перепис все ж в паперовому варіанті", - повідомив він.

Також Стефанчук зазначив, що всі переписи проводяться в грудні, тому що саме цього місяця в країні знаходиться максимальна кількість людей.

"Треба буде внести зміни до держбюджету, що буде дуже складно зробити. Це фундаментальна річ, від якої ми повинні відштовхуватися у всіх напрямках реформ. Зараз ми просто не знаємо, скільки в країні людей, їх соціальні статуси - є маса громадян, які оформили собі пільги по фейковим документами. Солдати, які втратили здоров'я у боях на Донбасі, не можуть оформити документи УБС (посвідчення учасника бойових дій, - ред.), але є маса "карток" УБС у тих, хто пару днів десь посидів у прифронтовій зоні. У цьому всьому перепис допоможе навести порядок", - повідомив представник Зеленського.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні зберігається істотне перевищення рівня смертності над показником народжуваності. Станом на 1 грудня 2018 року перевищення числа померлих над числом народжених становило: на 100 померлих - 58 народжених.