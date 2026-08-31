В АОЗ назначили временного руководителя агентства: кто им будет

Романюков временно возглавил агентство

Наблюдательный совет АОЗ единогласно принял решение назначить Артема Романюкова, директора по развитию агентства, временно исполнять обязанности его руководителя на период конкурсного отбора. Решение было принято после согласования его кандидатуры Министерством обороны Украины в соответствии с Уставом АОЗ.

У Романюкова есть опыт в сфере оборонных закупок и государственного управления - ранее он возглавлял Департамент политики закупок Министерства обороны Украины и занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности Украины.

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Продолжается поиск постоянного руководителя и членов Наблюдательного совета

Для поиска постоянного руководителя АОЗ агентство готовит закупку услуг рекрутинговой компании, конкурсный отбор планируется завершить до конца 2026 года.

Параллельно АОЗ заключил соглашение с рекрутинговой компанией Friisberg & Partners International, которая будет осуществлять поиск кандидатов на две должности независимых членов наблюдательного совета.

Процесс координирует Министерство обороны Украины с участием рекрутингового партнера и Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета АОЗ, завершить отбор планируют в ближайшее время.