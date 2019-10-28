АТ "Закарпатгаз" очікує цього року збитки у розмірі 459 млн гривень

За підсумками 2018 року АТ "Закарпатгаз" зафіксував 329 млн гривень збитків. У поточному 2019 році очікується збільшення суми збитків до 459 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Причина такого стану справ – низький тариф на розподіл газу. Питання перегляду тарифу закарпатські газовики, як й інші їхні колеги по Україні, порушують уже кілька років поспіль, адже востаннє тариф на розподіл газу переглядався і змінювався у 2016 році. Минулого тижня в Києві на громадських слуханнях Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято рішення про поетапне підвищення тарифів на розподіл газу", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, таке рішення провокує подальше зростання збитків як АТ "Закарпатгаз", так й інших операторів газорозподільних мереж.

"Впродовж останніх чотирьох років у газовій галузі склалася критична ситуація. Регулятор проводить цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику, яка призвела до колосальних збитків. Теперішнє поетапне підвищення тарифів на 30% є недостатнім і призводить до краху галузі, в якій працюють понад 50 тисяч українців, з яких 1003 працівники - закарпатці", - зазначила фінансовий директор АТ "Закарпатгаз" Наталія Дорохіна.

В прес-службі зазначили, що сьогодні користувач сплачує за 1 куб. м газу суму, з якої 81,41% (5,13 грн) отримують НАК "Нафтогаз" та 3% (0,19 грн) АТ "Укртрансгаз", 2,04% (0,13 грн) – газопостачальна компанія (ТОВ "Закарпатгаз Збут") і 13,56% (0,85 грн) – оператор ГРМ (АТ "Закарпатгаз")".

Частка, яку отримує АТ "Закарпатгаз", йде на обслуговування та ремонт газових мереж, закупівлю необхідних матеріалів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, виплату зарплатні, податки тощо.

"Сьогодні АТ "Закарпатгаз" обслуговує понад 7,5 тисяч км газопроводів. Майже 170 км газопроводів з них встановлені більше 40 років і потребують заміни. На ці потреби підприємству необхідно орієнтовно 122 млн грн, не враховуючи коштів на відновлення дорожнього покриття. Сьогодні тариф підприємства на розподіл газу є таким, що у 2020 році можемо замінити лише 9 км газопроводів", - пояснила фінансовий директор Наталія Дорохіна.

Асоціація газового ринку України поширила офіційну заяву, в якій наголосила, що "дії НКРЕКП ведуть газорозподільну галузь до банкрутства та вбивають надії на транзит газу". Також у заяві представники асоціації закцентували на необхідності Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного cпівтовариства звернути увагу на загрозу енергетичній безпеці країни, а також інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу.