АТ "Хмельницькгаз" повністю завершило процедуру анбандлінгу

Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства в 2020 році.

"Вихід зі складу засновників, тобто повний поділ власності - це вищий рівень анбандлінгу, - зазначає комерційний директор газорозподільної компанії Олександр Надольний. - Якщо в Євросоюзі, при поділі операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Хмельницькгаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС".

За словами прес-служби, компанія послідовно починаючи з липня 2015 року реалізувала всі етапи анбандлінгу, з дотриманням всіх термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС в рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний поділ, забезпечення як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності та публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ "Хмельницькгаз", так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний розділ від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності - до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

"У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс-офіцер, призначення якого погоджує НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що всі проведені дії з анбандлінгу АТ "Хмельницькгаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства у звіті цієї організації 2020 року. Статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено в 90%.