АТ "Чернівцігаз" виконало умови анбандлінгу

АТ "Чернівцігаз" вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ "Чернівцігаз Збут". Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно з Директивою 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

"Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності - є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Чернівцігаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що "Рівнегаз" послідовно починаючи з липня 2015 року реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ "Чернівцігаз", так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

За словами прес-служби, у повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

"Усі проведені дії з анбандлінгу АТ "Чернівцігаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства - у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%", - йдеться у повідомленні.