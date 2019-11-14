АТ "Чернівцігаз" здійснює безкоштовну заміну лічильників газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Компанії виділено 8,3 млн гривень інвестицій на безкоштовну заміну 5,1 тис. непридатних газових лічильників

З початку року в Чернівецькій області непридатними для подальшої експлуатації визнано 24% повірених лічильників. У 2019 році на придбання та заміну індивідуальних приладів обліку виділено 8,3 млн гривень. Це майже половина від загального обсягу інвестицій у газові мережі області в цьому році. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"За десять місяців 2019 року, спільно з представниками державного підприємства "Буковинастандартметрологія", газорозподільна компанія провела планову повірку 17,9 тис. лічильників газу. Нею виявлено, що 4,3 тис. лічильників непридатні для подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або похибку вимірювання, що значно перевищує допустимі норми", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, такі лічильники визнаються непридатними для подальшої експлуатації та потребують заміни. Згідно з планом розвитку підприємства на 2019 рік, затвердженого НКРЕКП, АТ "Чернівцігаз" виділено 8,3 млн гривень інвестицій на безкоштовну заміну 5,1 тис. непридатних індивідуальних газових лічильників.

"Незалежно від того, чи був індивідуальний лічильник газу встановлений за кошти підприємства або за кошти споживача газу, наша компанія здійснює безкоштовну заміну таких лічильників, якщо ті не пройшли планову періодичну повірку. Така заміна проводиться в рамках передбаченого на це фінансування, обсяг якого затверджує щороку держрегулятор" - розповідає голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

У прес-службі зазначили, що щоденно на спеціальному обладнанні повіряється 120 лічильників газу, в рік підприємство може повірити 28,8 тис. приладів обліку. Під час повірки також виявляються факти незаконних втручань в роботу лічильників. З початку року, метрологи підприємства зафіксувати 112 таких випадків.

"Варто зауважити, в разі недопуску співробітників компанії до зняття лічильника на планову чи то позапланову повірку, згідно з Кодексом ГРМ, складається акт про відмову, а розрахунки за спожитий газ проводяться за граничними нормами споживання. Для достовірності ведення обліку природного газу, лічильники необхідно перевіряти кожні 5-8 років", - йдеться у повідомленні.