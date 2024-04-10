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Антициклон Peter в Украине: синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

Фото: погода в Украине 11 марта (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине завтра ожидается теплая погода. Температура воздуха в регионах, за исключением нескольких областей, составит +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отмечает синоптик, в четверг антициклон Peter не допустит дожди на территорию Украины.

Исключения могут стать Винницкая и Черкасская области, где может наблюдаться небольшой дождь.

В связи с циклоном также ожидается незначительное похолодание в пределах нескольких градусов.

Завтра на западе, севере (кроме Сумской области), в Винницкой области ожидается понижение температуры воздуха до +16+20 градусов.

На остальной территории Украины будет тепло +23+27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг ожидается сухая погода с понижением температуры воздуха в дневные часы до +19+21 градуса.

Далее синоптик прогнозирует умеренное похолодание.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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Погода в Украине