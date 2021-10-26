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Антициклон несе потепління в Україну: прогноз погоди на завтра

Автор: Ілона Свиридова

Завтра, 27 жовтня, погода в Україні буде прохолодною, але південно-західний вітер принесе потепління. У нічний час очікуються морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що із заходу до України прийде черговий антициклон, який забезпечить спокійну ясну погоду, але в той же час морозні ночі.

"Особливістю завтрашнього дня буде помірний південно-західний вітер, який принесе певне потепління", - йдеться в повідомленні.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями, без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від -2 до +3, на крайньому сході країни і високогір'ї Карпат від -4 до -9, на півдні Одеської області від +3 до +8, вдень від +8 до +13.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що значно потепління в Україні очікується з 29 жовтня.

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