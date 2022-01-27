Антитютюнові організації звинуватили у маніпулюванні ініціатив щодо боротьби з курінням

На думку авторів, під час підготовки будь-яких ініціатив у тютюновій галузі, здебільшого активісти та автори законопроектів не обговорюють такі проекти з експертами.

Один із прикладів - антитютюновий проект закону №4358, який просував Центр громадського представництва "Життя". Документ був ухвалений парламентом минулого року, а на початку цього його підписав президент (закон 1978-ІХ).

Автори матеріалу зазначають, що закладені у законопроекті ініціативи, наприклад, про заборону реклами та куріння у громадських місцях електронних сигарет, можна було затвердити без участі громадських активістів, які отримують за це грантове фінансування. Адже такі вимоги передбачені Директивою 2014/40/ЄС.

Проте, на думку журналістів, саме для того, щоб виправдати своє існування, активісти спочатку продавлювали через парламент проект закону з нормами, які не передбачені європейським регулюванням.

Автори наводять як приклади таких вимог спроби впровадити заборону на продаж сигарет та ТВЕН особам до 21 року, що суперечить Конституції, спроби заборонити виробляти та продавати пачки цигарок із заокругленими кутами, заборону викладення сигарет, яких також немає у документах ЄС.

"Відсутність експертизи завжди буде приводити до одних і тих самих результатів... Проблема в тому, що нібито намагаючись вирішити одну проблему, вони створюють інші", - упевнені журналісти.

На думку авторів, непрофесійно підходять до антитютюнової теми і народні депутати, яких періодично ангажують активісти.

На думку авторів статті, непрофесіоналізм у сфері, яку хтось намагається регулювати, зрештою негативно позначається на інших учасниках процесу. Як приклад, вони наводять тезу антитютюнників про те, що неефективне регулювання галузі не призводить до зростання контрабанди і що це міф, вигаданий тютюновими компаніями.

"Але факт полягає в тому, що всього за один минулий рік нелегальний ринок цигарок зріс з 10 до 16,9%. Прикордонна служба України фіксує 30-відсотковий приріст контрабанди в 2021 році. А з 12 млн пачок цигарок, які були відправлені правоохоронцями на експертизу в КНДІСЕ, лише 24% - справжні, решта - контрафакт, підробки, що не відповідають жодним стандартам виробництва", - зазначають автори.