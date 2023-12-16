Антиретровирусная терапия для людей с ВИЧ доступна бесплатно: как ее получить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия)

Антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) - это эффективный метод лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Она позволяет максимально подавить размножение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в организме, восстановить иммунную систему и достичь такого уровня вирусной нагрузки, который не определяется тестами.

Неопределяемая вирусная нагрузка в течение 6 месяцев или более означает, что человек с ВИЧ не может заразить других во время полового акта. Этот принцип известен как "Не определяется = Не передается".

Препараты АРВ-терапии бесплатны для пациентов в Украине. Их нужно принимать пожизненно, даже если вирусная нагрузка больше не определяется с помощью тестов.

Как узнать свой ВИЧ-статус

Первым шагом к получению АРВ-терапии является тестирование на наличие антител к ВИЧ-инфекции. Тестирование является бесплатным и конфиденциальным. Его можно пройти у семейного врача, в кабинете доверия, в учреждениях здравоохранения или мобильных пунктах для тестирования. Найти удобную для вас точку проведения тестирования можно в чат-боте.

Как начать АРВ-терапию

В случае подтвержденного положительного результата теста врач предложит начать АРВ-терапию. Важно начать лечение как можно скорее. Все результаты ваших тестирований являются конфиденциальными. За разглашение информации о вашем состоянии здоровья медицинские работники могут понести уголовную ответственность и получить запрет на осуществление профессиональной деятельности.

Врач может при необходимости направить вас на дополнительные обследования, чтобы подтвердить диагноз и определить оптимальный план лечения.

Как проходит АРВ-терапия

АРВ-терапия может быть разной. Иногда одновременно с лекарствами в рамках терапии нужны дополнительные препараты, снижающие риск развития сопутствующих заболеваний.

Врач выдаст вам комплекс лекарств на 3-6 месяцев, и вы начинаете терапию по назначенной схеме. Лекарства необходимо принимать ежедневно примерно в одно и то же время. Это нужно делать до конца жизни. Очень важно не пропускать время приема лекарства, ведь вирус может приспособиться к компонентам препарата и стать неуязвимым к ним.

Врач может корректировать схему, учитывая эффективность лечения именно в вашем случае.

Почему важно принимать АРВ-терапию

Если люди с ВИЧ не получают лечения, болезнь прогрессирует. Лечение же может замедлить или предотвратить дальнейшее развитие болезни. Благодаря успехам в лечении ВИЧ-инфекции переход к самому тяжелому этапу заболевания - СПИДу - сегодня случается реже, чем раньше, когда болезнь только открыли.

Помните, важно принимать препараты АРВ-терапии непрерывно и систематически, ведь без ежедневного угнетения лекарствами вирус снова начнет размножаться и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения.