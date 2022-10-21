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Антимонопольный комитет занялся скачком цен на яйца

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Украина, Пятница 21 октября 2022 11:35
Антимонопольный комитет занялся скачком цен на яйца Фото: цены на яйца стали темой исследования Антимонопольный комитет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Антимонопольный комитет Украины начал исследование увеличения цен на куриные яйца в сентябре-октябре 2022 года. Комитет намерен провести широкий анализ всех факторов влияния на ценовое поведение предприятий и уже направил им требования о предоставлении информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ .

Как отметили в АМКУ, прирост стоимости яиц в сентябре 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил около 54%.

"В настоящее время в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца", - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации группа компаний "Авангард" (реализует куриные яйца под ТМ "КВОЧКА"), которая является одним из крупнейших производителей куриных яиц в Украине, сообщила о потере поголовья кур и производственных мощностей в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области, Шевченковском районе Харьковской области, Макаровском районе Киевской области, Белозерском районе Херсонской области. В результате первичное предложение яиц на рынке могло существенно снизиться.

Другие участники рынка, в том числе и производитель куриных яиц - Группа компаний Ovostar Union ("ОВОСТАР"), пока не предоставляли Комитету подобной информации.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины. Это произошло потому, что из-за заблокированных морских портов в Украине наблюдается большой избыток зерна. Главные составляющие кормов для кур значительно подешевели, по сравнению с прошлым годом, отметили в АМКУ.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

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Антимонопольный комитет Украины
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