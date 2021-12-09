"Антиковідна" сталь: у Китаї створили метал з антибактеріальними властивостями

Для створення такої сталі вчені змінили склад мателу та його мікроструктуру. Він отримав більше міді, яка має антибактеріальні властивості.

За даними дослідників, цю сталь тепер можна використовувати для виготовлення кнопок ліфтів, дверних ручок, поручнів тощо. Це допоможе знизити поширення вірусу через непрямий контакт.

Але також експерти впевнені, що їхній метал здатний знищувати і вірус пташиного грипу, і кишечну паличку.

Професор кафедри машинобудування інженерного факультету Хуан Мінсінь, який керував дослідженням, зазначив, що зараз вивчається ефективність металу проти нового штаму коронавірусу "Омікрон".