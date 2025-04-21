Антикоррупционные органы раскритиковали депутатский законопроект по АРМА

Ведомства предупреждают, что принятие депутатской версии может угрожать антикоррупционной инфраструктуре и сделать невозможным эффективное возвращение активов, полученных преступным путем.

Антикоррупционные органы призвали депутатов поддержать правительственный проект закона, который согласован в том числе с Европейской комиссией.

Как заявила глава АРМА Елена Дума, агентство за последний год совершило прорыв в реформировании - в частности, введен Реестр арестованных активов, реализация имущества через Prozorro и расторгнуты невыгодные договоры. В то же время, по ее словам, депутатский вариант закона нивелирует эти успехи.

"Депутатский проект содержит политически мотивированные нормы, которые могут повредить всей антикоррупционной инфраструктуре", - подчеркнула Дума.

В частности, по оценкам специалистов, законопроект №12374-д нарушает не менее 14 статей Конституции Украины. Содержит 906 отклоненных поправок, большинство из которых не обсуждались, получил негативные выводы от Главного научно-экспертного и Юридического управлений Рады.

Он также ограничивает полномочия НАПК и предусматривает несвойственные функции для Минкульта, ОГПУ и следственных органов. Противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины.

В САП и ОГПУ также заявили, что инициатива создает риски вмешательства в процедуры передачи вещественных доказательств и делает невозможным работу прокуроров из-за отсутствия механизмов оценки активов.