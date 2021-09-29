Антикорупційний суд виправдав екс-голову ДПЗКУ у справі про розтрату 88 млн гривень

Вищий антикорупційний суд виправдав екс-голову Державної зернової корпорації України Валерія Томіленка у справі про розтрату 88 млн гривень. Також невинними визнані й інші фігуранти справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні ВАКС виніс виправдувальний вирок, яким керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній визнали невинними в розтраті понад 88 млн гривень.

"Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.