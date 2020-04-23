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Антикорупційний комітет Ради заслухає Холодницького у четвер

Новини » Політика     23.04.2020 - 10:54
Антикорупційний комітет Ради заслухає Холодницького у четвер
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава САП надасть інформацію щодо закриття провадження проти екс-прокурора Кулика

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики у четвер, 23 квітня, заслухає заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, яка опублікований на сайті парламенту.

Початок засідання комітету запланований на 16:00.

"Про інформацію заступника генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. щодо закриття Вищим антикорупційним судом кримінального провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Кулика К.Г." - вказано у повідомленні.

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