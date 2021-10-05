Антикорупційна політика та зміни до Податкового кодексу: що сьогодні розглянуть у Раді

Сьогодні, 5 жовтня о 10:00 народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Зокрема, парламентарі розглянуть законопроект про засади державної антикорупційної політики та зміни до Податкового кодексу.
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (перше читання);
про зміни до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (перше читання);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень (перше читання);
про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (друге читання);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС (друге читання);
про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).