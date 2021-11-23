В Антарктиді планують прокласти високошвидкісний інтернет

Станція приймає до 1000 вчених з жовтня до лютого, які прибувають до Антарктиди для проведення досліджень з різних тем, серед яких зміни клімату та океан.

В поточному році Національний санітарний фонд США (NSF) розпочав вивчення можливості прокладення оптоволоконного кабелю через морське дно від Антарктиди до Нової Зеландії або ж Австралії. Вчені відзначають, що інтернет на континенті є важливим для майбутніх досліджень й повсякденного життя на замороженій частині Землі.

"Це змінить фундаментальний досвід життя в Антарктиді", - заявив доцент Університету Міннесоти.

Сьогодні вчені, які працюють на станціях Антарктиди, змушені покладатися на супутниковий інтернет для зв’язку із зовнішнім світом. Водночас дослідникам інколи доводиться зберігати дані на жорстких дисках, аби фізично повернути їх додому.