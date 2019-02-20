В Антарктиді може відколотися айсберг площею, як 2 Нью-Йорка, - NASA

NASA опублікувало порівняльне зображення місця, де утворилася Геловінська тріщина

Трещины, увеличивающиеся по всей площади шельфового ледника Бранта в Антарктиде, вскоре могут привести к образованию огромного айсберга, размером в более 1,7 тыс. кв. км - как два Нью-Йорка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий снимок, сделанный при помощи спутника Landsat и опубликованный NASA.

Как сообщается, первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год. В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина - Гелловинская.

NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Гелловинская трещина. Оно состоит из двух снимков датированных 30 января 1986 года и 23 января 2019 года.

Ученные считают, что, когда эти трещины соединятся, от ледника отколется айсберг площадью не менее 1,7 тыс. кв. км - этот айсберг не попадет в двадцатку крупнейших в Антарктике, но станет крупнейшим в истории наблюдений за ледником Бранта.

Напомним, от передней части ледника Пан-Айленд в Западной Антарктиде откололся айсберг.

Также сообщалось, что специалисты NASA обнаружили стокилометровую трещину в Антарктиде.