RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Анталії спалахнули лісові пожежі: вогонь поширився в бік населених пунктів, людей евакуюють

Автор: Марія Кучерявець

Лісові пожежі спалахнули у турецькому місті Манавгат району Анталії. Вогонь вже наблизився до населених пунктів, в результаті чого було евакуйовано жителів трьох мікрорайонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 61saat.

Відомо, що пожежа виникла внаслідок загоряння сміттєзвалища у районі Енікей. Вогонь швидко поширився під впливом вітру, що ускладнило роботу рятувальників.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, до гасіння пожежі залучено велику кількість авіації, пожежних машин і будівельної техніки.

Зазначено, що міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі переїхав в регіон, щоб взяти ситуацію під особистий контроль.

Місцева влада повідомляє, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканці в деяких районах вже евакуйовані.

З кадрів видно, як дим покриває небо за кілька кілометрів від місця пожежі, що показує масштаби загоряння.

Фото: в Анталії спалахнули лісові пожежі (twitter.com/pusholder)

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа